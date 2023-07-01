Донецк, 1 июля, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Украинские военные несколько раз утром 1 июля обстреляли Донецк, Владимировку и Горловку, по которым было выпущено в общей сложности 46 снарядов. Об этом 1 июля сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что в 08:15 (совпадает с мск) ВСУ выпустили Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка восемь снарядов калибра 155 мм, в 08:35 — семь снарядов калибра 155 мм по Кировскому району Донецка, в 08:40 — 15 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам и в 09:35 — шесть снарядов калибра 155 мм по Петровскому и Кировскому районам Донецка.

Также в 09:10 украинские войска подвергли обстрелу Владимировку, выпустив по ней семь снарядов калибра 155 мм, и Горловку, по которой было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Как передавало ИА Регнум, ранее в СЦКК сообщили, что ВСУ за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по ней 174 боеприпаса различного калибра. Под огонь украинских войск попали Донецк, Горловка, Ясиноватая и Макеевка.

До этого при детонации взрывоопасного предмета в населённом пункте Урожайное ЛНР пострадал один мирный житель. Это мужчина 1965 года рождения.