Вена, 1 июля, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, заявлявшая о «ненадёжности» варианта получения российского газа, «помешана на зелёной сделке» и не знает, как отказаться от «голубого топлива» из России. Об этом 1 июля заявил депутат от Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Роман Хайдер.

Иван Шилов ИА REGNUM

В беседе с РИА Новости Хайдер заявил, что глава австрийского минэнерго «фанатично помешана» на идее зелёной энергетики.

«Она понятия не имеет, как отказаться от российского газа, поэтому пригласила поставщиков газа рассказать ей, как это сделать. После встречи она знала не больше, чем раньше. Правда в том, что у Австрии нет альтернативы российскому газу», — сказал он.

Австрийский депутат указал, что часть газа Австрия получает из Германии и Италии, однако при этом австрийские власти «не хотят занять», откуда берут газ две эти страны.

«Таким образом, мы склонны полагать, что гораздо больше, чем заявленные 64%, [газа] поступает из России», — заключил Хайдер.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что проводимая Европейским союзом политика диверсификации потерпела полный крах, в результате чего регион полностью зависит от американских энергоресурсов. Он уточнил, что это произошло из-за отказа Европы от энергоресурсов из России.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и американский президент Джо Байден 11 марта заявили, что Евросоюз и США будут продолжать меры для обеспечения энергетической безопасности Европы. Они уточнили, что намерены делать это с помощью диверсификации источников энергии.