Никто не пострадал при взрыве на химзаводе в Китае

Китай, 1 июля, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Никто не пострадал при взрыве на химическом заводе в китайском городе Гуйси, сообщило 1 июля управление по чрезвычайным ситуациям провинции Цзянси.

Кадр из видео Взрыв и пожар на химическом заводе в Китае

«Весь персонал и близлежащие предприятия эвакуированы, в настоящий момент пострадавших нет, причина возгорания устанавливается», — сообщили в ведомстве.

Ликвидация возникшего после взрыва пожара (загорелось силиконовое масло) продолжается. На месте работают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля на заводе компании Jiangxi Qiantai New Materials прогремел мощный взрыв. За ним последовал сильный пожар.

О причине взрыва и о возможных жертвах не сообщалось. На место прибыли пожарные и сотрудники правоохранительных органов.