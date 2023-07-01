Самара, 1 июля, 2023, 09:50 — ИА Регнум. В Самаре сотрудники ГИБДД составили протокол на бывшего проректора Самарского государственного университета (СамГУ) Александра Кудряшова: он уснул на светофоре за рулём своей машины, передал 1 июля Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Александр Кудряшов сегодня ночью уснул пьяным за рулём своего Mercedes», — сообщил канал.

Остановив машину на светофоре, водитель заснул. Приехавшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД он сказал, что не сядет в их автомобиль, но потом согласился.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816815" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Самаре нетрезвый экс-проректор СамГУ Кудряшов уснул за рулём

«Я никогда пьяным уже полтора года не сажусь за руль», — сказал Кудряшов, добавив, что не пил и в этот раз. По его словам, запах исходит не от него, а от инспектора («это вот от него пахнет»).

Также он отказался пройти медицинское освидетельствование. Отмечается, что нарушитель вёл себя с сотрудниками ГИБДД невежливо.

Телеканал добавил, что по состоянию на апрель 2018 года Кудряшов совершил более 118 нарушений ПДД. Не раз он попадался сотрудникам ГИБДД в пьяном виде.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня в Ленинградской области в ДТП попал генерал-лейтенант МВД РФ Александр Травников: он не справился с управлением, находясь за рулём квадроцикла. В больницу он попал в тяжёлом состоянии.