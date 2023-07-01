Санкт-Петербург, 1 июля, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Ранее задержанный из-за задымления рейс авиакомпании Emirates Санкт-Петербург — Дубай вылетел из аэропорта Пулково. Это 1 июля следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Игорь Руссак/РИА Новости Здание нового пассажирского терминала аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге

Согласно этой информации, рейс в Дубай вылетел из Пулково в 04:49 мск. Первоначально самолёт должен был совершить вылет в 23:15 мск 30 июня.

Как передавало ИА Регнум, ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что в Пулково произошло задымление двигателя самолёта. Уточнялось, что в результате этого никто не пострадал.

Также указывалось, что всех пассажиров из-за инцидента отправили в зал ожидания аэропорта. Позднее стало известно, что задымление произошло на самолёте, готовившемся к вылету из Санкт-Петербурга в Дубай.