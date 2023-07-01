Москва, 1 июля, 2023, 09:20 — ИА Регнум. В конфликте на Украине Россия ведёт боевые действия не за территории, а за русских людей, а также за свою историю, религию и за русский язык. Об этом 30 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии.»

Министерство обороны Российской Федерации

Как отметил глава МИД, отвечая на вопрос о том, может ли быть в этом конфликте «мир в обмен на территории», такой подход по принципу «я — тебе, ты — мне» подходит, скорее, для базара.

«Мы же [боремся] не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык, который является официальным языком всей системы ООН и который сейчас просто сокрушают, и не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что по этому поводу все молчат и никак не отвечают на вопрос об этой ситуации, и уточнил, что невозможно представить себе ситуацию, когда в каких-либо государствах будут запрещать какие-то другие языки.

«Это невозможно даже вообразить. В Финляндии живет 5,2% шведов, а шведский язык является государственным. На Украине этнических русских минимум 20%, а тех, кто говорит и думает на русском языке, — больше половины. Поэтому не в территориях дело», — пояснил он.

Лавров уточнил, что считает, что Владимир Зеленский «выполняет приказ уничтожить любые проявления русской цивилизации» на Украине, где его предшественникам из числа радикалов и неонацистов позволили устроить государственный переворот для превращения украинской территории «в инструмент сдерживания и подрыва безопасности Российской Федерации, ликвидации всего русского на тех землях, которые были освоены русскими».

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня глава МИД заявил, что для России невозможно отказаться от целей специальной военной операции. Лавров уточнил, что ранее Москва преодолела попытку мятежа и при этом не поступилась целями спецоперации и не утеряла никакие позиции на поле боя.

Позднее министр отметил, что Россия не видит недружественных народов, а видит только недружественные правительства. Он подчеркнул, что у российской стороны никогда не возникало никаких проблем с народами.