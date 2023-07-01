Донецк, 1 июля, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Следователи расследуют факт ранения мирного жителя при детонации взрывоопасного предмета в посёлке Урожайное ДНР. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Константин Михальчевский/РИА Новости Сотрудник Следственного комитета РФ

Отмечается, что ранее органы исполнительной власти региона сообщили о ранении мирного жителя в Урожайном Великоновоселковского района ДНР при детонации взрывоопасного предмета.

«Следственный комитет России в ходе расследования установит все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что в результате детонации взрывоопасного предмета в Урожайном пострадал один мирный житель. Уточнялось, что это мужчина 1965 года рождения.

Также 19 июня в результате подрыва установленной украинскими военными мины в ДНР погибла шестилетняя девочка. Это произошло в селе Новопетриковка Великоновоселковского района республики.