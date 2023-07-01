Москва, 1 июля, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») намерена с сентября увеличить количество рейсов на Кубу. Об этом 1 июля рассказал журналистам официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С сентября будет введён один дополнительный рейс в неделю в Варадеро», — сказал он.

В настоящее время авиакомпания выполняет два рейса на Кубу каждую неделю. С 1 июля Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение, прерванное из-за введённых коллективным Западом ограничений в феврале прошлого года. Первый рейс должен вылететь из московского аэропорта Шереметьево в 09:30 мск.

Как передавало ИА Регнум, 9 июня в Росавиации сообщили, что отечественные авиакомпании заинтересованы в полётах в курортные города Туниса. В данный момент авиаперевозчики оценивают технические и производственные возможности для возобновления полётов в африканскую страну.

Также в мае Россия и Индонезия начали рассматривать вопрос запуска прямых и чартерных авиарейсов между двумя странами.