Лондон, 1 июля, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр выразил мнение, что свержение президента Ирака Саддама Хусейна «было важно сделать», несмотря на «чрезвычайно большую недооценку» проблем, которые возникли вслед за этим шагом. Об этом он заявил в интервью японскому изданию Nikkei.

Pedro Fiuza/Global Look Press Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр

Экс-главу британского правительства попросили рассказать об «уроках, которые он вынес во время его пребывания у власти», включая действия в период атак на башни-близнецы в Нью-Йорке или войны в Ираке.

Комментируя свержение Хусейна, Блэр начал утверждать, что власти Запада могли бы поступить иначе. Он отметил, что якобы говорил об этом другим политикам спустя годы.

Весной 2003 года войска США и их союзников, включая Британию, вторглись на территорию Ирака. Предлогом стало обвинение в адрес иракского руководства в связях с международными террористами и владении химическим оружием массового поражения.

В дальнейшем эти подозрения были опровергнуты. Саддама Хусейна свергли в апреле 2003 года. 30 декабря 2006 года состоялась его казнь, которую провели по распоряжению Верховного суда Ирака.

Его могилу разрушили в марте 2015 года в ходе боестолкновений с боевиками террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).