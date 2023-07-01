Китай, 1 июля, 2023, 08:30 — ИА Регнум. На химическом заводе компании Jiangxi Qiantai New Materials в городе Гуйси (провинция Цзянси, Китай) 1 июля прогремел мощный взрыв, сообщило Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM

Есть ли пострадавшие, не сообщалось.

Взрыв прогремел в полдень по местному времени. После взрыва на предприятии вспыхнул пожар, ликвидацией которого занимаются пожарные.

На месте ЧП находятся также сотрудники правоохранительных органов: выясняются причины случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, два человека погибли в результате взрыва 30 июня на нефтегазодобывающем предприятии в Заинском районе Татарстана. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (часть 3 статьи 217 УК РФ).

Взрыв прогремел из-за возгорания, которое произошло в ходе исследования недействующего наземного резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами. Возникший после взрыва пожар потушили в течение 40 минут.