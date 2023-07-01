Нью-Йорк, США, 1 июля, 2023, 08:16 — ИА Регнум. В городе Нью-Йорке наблюдается нашествие странных насекомых, которое сравнимо с библейской чумой. Об этом 1 июля написала газета New York Post.

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«Рой крошечных крылатых насекомых заполонил Нью-Йорк, и его жители сравнивают нашествие с «библейской чумой», — говорится в материале.

Уточняется, что город заполонили насекомые зелёного цвета. По утверждению экспертов, это одна из разновидностей тли.

При этом ряд пользователей интернета в шутку сравнил это нашествие насекомых с «казнями египетскими» из Библии, вслед за дымом от пожаров в Канаде постигшими Нью-Йорк.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая два человека, включая полицейского, серьёзно пострадали в результате нападения сотен пчёл в Лос-Анджелесе.

Нашествие насекомых было отмечено в районе Энсино. В результате на городских улицах воцарился хаос. Предполагалось, что медоносные насекомые могли вырваться из какого-нибудь улья.