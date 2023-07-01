Вашингтон, 1 июля, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций якобы оказывала содействие России по исключению из санкционных списков против Москвы российского продовольствия и удобрений из РФ, говорится в комментарии ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM

Представители ООН утверждают, что речь идёт о «значительных усилиях» по взаимодействию с властями ЕС, США и Британии, а также с другими заинтересованными странами. Эта деятельность касалась создания правовых и политических механизмов, необходимых для облегчения доступа указанных российских товаров на мировые рынки.

Вместе с тем в организации признали, что «региональные и страновые различия вместе с пробелами сохраняются». В ООН также добавили, что продолжают работу над поиском решений по отмене препятствий для поставок российских продуктов питания и удобрений в страны Африки.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня Министерство иностранных дел России заявило, что из выдвинутых ООН предложений действует лишь зерновая сделка. В ведомстве подчеркнули, что даже это соглашение реализуется в виде, далёком от заявленных гуманитарных целей, поскольку продовольствие направляется в основном в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов.

30 июня глава МИД РФ Серей Лавров рассказал, что Россия продолжает экспорт удобрений и продуктов питания, несмотря на санкционные ограничения со стороны Запада. Он отметил, что в этом сельскохозяйственном году страна планирует продать 50 млн тонн продовольствия.