Вашингтон, 1 июля, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединённых Штатов Америки Уильяму Бёрнсу представители властей Украины рассказали о планах по возврату территорий во время его секретного визита в Киев. Об этом 30 июня сообщило издание Washington Post.

Уильям Джозеф Бёрнс

Уточняется, что военные стратеги в Киеве заверили Бёрнса в своих твёрдых намерениях вернуть значительную часть украинских территорий к осени текущего года. Кроме того, в планах у властей Киева размещение артиллерии и ракет у границы Крыма, продвижение на восток, а уже после исполнения всех намеченных планов украинские стратеги предполагают начать переговоры с Россией.

По данным издания, поездка Бёрнса в Киев состоялась в июне. В рамках своего визита на Украину Бёрнс провёл встречу с президентом страны Владимиром Зеленским и представителями украинской разведки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс во время своей секретной поездки на Украину обсудил возможность проведения будущих переговоров между сторонами конфликта до конца 2023 года. При этом отмечалось, что украинская сторона ознакомила Бёрнса с амбициозной стратегией по возврату территорий.

Ранее Бёрнс посещал Украину в январе 2023 года. В ходе своего визита он встретился с украинским лидером, чтобы проинформировать о своих предположениях относительно планов российской стороны на ближайшие несколько месяцев.