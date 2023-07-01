Донецк, 1 июля, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Заместитель главы Министерства обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил военнослужащих Центрального военного округа за мужество и героизм, проявленные в зоне специальной военной операции. Об этом 1 июля сообщило РИА Новости.

Виктор Горемыкин

«Наш отряд неоднократно получал награды за выполнение боевых задач по захвату опорных пунктов противника. Сегодня я получил орден Мужества», — рассказал агентству командир штурмового отряда с позывным Белорус.

Государственные и ведомственные награды получили более 50 военнослужащих. Штурмовики ЦВО были награждены орденами Мужества, медалями Суворова, Жукова, «За Храбрость», «За отвагу» и Георгиевский Крест четвёртой степени.

Отмечается, что церемония награждения проходила в непосредственной близости от зоны боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня президент России Владимир Путин во время посещения Центрального клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Министерства обороны наградил военнослужащих, проявивших себя в зоне специальной военной операции.

В ходе церемонии награждения глава государства вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову, другие участники СВО были награждены орденами Мужества.