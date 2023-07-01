Вашингтон, 1 июля, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден согласился отложить публикацию части секретных материалов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году, сообщили в пресс-службе Белого дома.

White House / John F. Kennedy Library Джон Кеннеди

В мае Национальное управление архивов и документации страны попросило главу государства обнародовать ряд материалов по этому делу позже. В тексте документа, который подписал Байден, говорится, что публикация откладывается по причине «защиты деятельности разведки, правоохранительных органов и армии, а для осуществления безопасности при ведении международных отношений».

При этом Байден согласился рассекретить те документы, которые не создают описанные риски. Остальная информация станет достоянием общественности только тогда, когда такое действие не навредит американскому правительству.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая адвокат Роберт Кеннеди — младший обвинил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в причастности к убийству Джона Кеннеди. Юрист приходится племянником 35-му американскому президенту.

Адвокат отметил, что «существуют убедительные доказательства» участия этой спецслужбы в гибели политика. Кеннеди-младший также добавил, что ЦРУ стараются «замести следы» преступления.

Джона Кеннеди застрелили в ноябре 1963 года в Далласе, когда он ехал в машине вместе со своей супругой Жаклин и сотрудниками службы президентской охраны. В его убийстве обвинили бывшего американского морского пехотинца Ли Харви Освальда, который погиб всего через два дня после трагедии с президентом. В подозреваемого стрелял владелец ночного клуба Джек Руби.