Дублин, 1 июля, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Новость о срочном выселении из пункта размещения шокировала украинских беженцев в Ирландии. Об этом 30 июня сообщила обозреватель телерадиокомпании RTE Салли-Энн Барретт.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

В городе Голуэй свыше 40 вынужденных украинских переселенцев проживали в монастыре, который переоборудовали в центр размещения. Утром 30 июня беженцев уведомили о том, что в течение суток они должны покинуть центр размещения. Как пояснила Allpro Services, управляющая компания монастыря, решение о выселении беженцев связано с проблемами пожарной безопасности.

Отмечается, что многие беженцы проживают в центре в Голуэе с весны 2022 года. Теперь украинцам предложили альтернативное жилье в других городах Ирландии. Как призналась одна из беженок, известие о выселении шокировало всех жильцов центра.

«У многих здесь есть работа или дети учатся в школе. Некоторые люди учатся в университетах Голуэя, и вдруг им придётся переселяться во временное жильё в Корке, а это слишком далеко от Голуэя. Люди не смогут ездить в Голуэй на учебу, и сейчас в Ирландии очень трудно найти какое-либо жилье», — пояснила беженка по имени Альбина.

Allpro Services, управляющая компания монастыря, отказалась комментировать возникшую ситуацию. В администрации города подтвердили журналистам информацию о переселении беженцев, но отметили, что окончательное решение будет принято 5 июля.

По данным ирландских властей, с начала украинского конфликта в страну приехали более 70 тысяч украинских беженцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на севере Ирландии в городе Банкрана в графстве Донегол неизвестные подожгли центр для беженцев с Украины. Отмечается, что в момент поджога в здании людей не было. Полиция ищет виновных.

Также сообщалось, что беженцы с Украины вынуждены проживать в Ирландии в холодных, неприспособленных помещениях с полчищами крыс. Людям приходится мыться в мороз на улице в мобильных кабинах, где вода зачастую замерзает.

Правительство Ирландии поставило на «паузу» приём беженцев из-за «недостаточного количества жилья по всей стране».