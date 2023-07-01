Киев, 1 июля, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о невозможности победы Украины над Россией назвал «болтовнёй» украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в эфире немецкого телеканала Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

По словам главы МИД, в Киеве уже не раз слышали слова о том, что Киев «не имеет шансов и обречен на гибель». Кулеба утверждает, что подобных заявлений становится меньше, когда ВСУ добиваются успеха на поле боя.

Он также назвал «ерундой» все оценки, которые сходны с мнением Орбана. Министр добавил, что Киев якобы движется по пути успеха.

27 июня Орбан заявил, что Украина больше не является суверенным государством и урегулирование зависит не от киевских властей, а от решения США. Венгерский премьер-министр полагает, что стремление Киева одолеть Россию в конфликте неправильно, поскольку «это невозможно».

30 июня Орбан рассказал, что продолжение финансовой помощи Украине со стороны ЕС также не поможет ВСУ одолеть российскую армию. Кроме того, он подчеркнул, что это вызовет затягивание конфликта и приведет к еще большим расходам из-за растущих разрушений.