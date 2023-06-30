Новый, 493-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что под Соледаром на артёмовском направлении ВСУ выбрали тактику активных атак малыми группами. Как пояснил командир танкового подразделения 200-й бригады группировки войск «Юг» Вооружённых сил России, тем самым противник пытается рассеять российскую оборону, но безуспешно. Вылазки украинских военных численностью до одного взвода, представленного максимум одним танком и двумя боевыми машинами пехоты, заканчиваются неудачей, отметил российский военный.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

О сожжении боевой машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении сообщил корреспонденту РИА Новости российский офицер. По его словам, БМП была выслежена разведчиками Первой славянской бригады Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ. Необходимые данные практически в режиме реального времени были переданы российским артиллерийским расчётам. После чего ВС РФ нанесли удар по движущейся цели. То, что техника врага поражена, подтверждено средствами объективного контроля.

Тем временем жительница города Лисичанска (ЛНР) Ольга Рудая рассказала журналистам об избиениях, которые совершали сотрудники Службы безопасности Украины на допросах. Женщина напомнила силовикам, что они тоже живут в Лисичанске и, возможно, кто-то из их родственников воюет за Донбасс. В ответ участники допроса начали избивать её. Пострадавшей выбили 18 зубов и поломали 9 ребер, после чего отправили в изолятор временного содержания.

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