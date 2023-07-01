Монтевидео, 1 июля, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Письмо пассажира «Титаника», написанное на борту лайнера, ушло с молотка за $12 тысяч на аукционе в Уругвае. Об этом 30 июня сообщило агентство EFE.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM «Титаник»

Письмо написано от руки на трёх страницах и датировано 11 апреля 1912 года. Его написал своему брату уругваец Рамон Артагавейтия Гомес, чья фотография, сделанная в 1909 году, выставлялась на торги вместе с письмом. Послание было отправлено 12 апреля из Ирландии, где печально известный лайнер «Титаник» сделал последнюю остановку перед выходом в Атлантический океан.

На одной из страниц письма есть пояснение получателя, брата Артагавейтии Гомеса, сделанное от руки: «Последнее письмо, которое мне написал мой любимый брат Рамон. Спустя три дня потерпел бедствие «Титаник», а он утонул».

По данным интернет-портала Infobae, лот был продан за стартовую цену покупателю, который пожелал остаться анонимным.

Британский круизный лайнер «Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. На борту лайнера находились 2224 человека, 1513 из них погибли. Обломки судна были найдены на глубине 3,8 км в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда в 1985 году, там они покоятся по сегодняшний день.

Ранее ИА Регнум сообщало, что батискаф «Титан» компании OceanGate Expedition, предназначенный для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропал 18 июня в Атлантическом океане. На борту находились основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном.

29 июня Береговая охрана США заявила о поднятии со дна Атлантического океана обломков батискафа «Титан» с возможными останками погибших. В Канаде заявили о начале расследования происшествия с «Титаном».