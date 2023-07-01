Соледар, ДНР, 1 июля, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины выбрали тактику активных атак малыми группами с целью рассеять российскую оборону на артёмовском направлении под Соледаром (ДНР), заявил командир танкового подразделения 200-й бригады группировки войск «Юг» Вооружённых сил России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Противник пытается мелкими группами наступать по всему фронту, это не сказать, что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях, это просто наш фронт, наши усилия [хотят] рассеять…» — сообщил он в беседе с РИА Новости.

Военнослужащий отметил, что в таких вылазках противник использует подразделения численностью до одного взвода, представленного максимум одним танком и двумя боевыми машинами пехоты. Вместе с тем, по словам офицера, такие попытки ВСУ заканчиваются неудачей.

Командир танковой группы подчеркнул, что этому помогает слаженная работа различных подразделений российской армии, находящихся на этом участке фронта.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военные нанесли удар по позициям российских войск в районе Соледара, применив запрещённые химические боеприпасы.

Он добавил, что используемые снаряды выделяют едкий дым, вызывающий жжение при попадании на кожный покров, а те, кто вдыхает его, теряют сознание. Эксперт уточнил, что специалисты пытаются установить тип этого отравляющего вещества.

30 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ в течение суток совершали попытки наступления на донецком, краснолиманском, южнодонецком и купянском направлениях. В результате потери киевской армии составили 380 человек.

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что украинские войска перестали использовать для атак танки, переданные Киеву Западом. В публикации отмечается, что ВСУ сменили тактику и стали наносить точечные удары.