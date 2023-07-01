Лондон, 1 июля, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Британский суд отклонил последнюю апелляцию Центрального банка Венесуэлы по делу о золотых запасах Каракаса, хранящихся в Банке Англии, сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Речь идет о слитках драгоценного металла общей стоимостью $1,95 млрд. Центробанк Венесуэлы этой апелляцией хотел оспорить предыдущее судебное решение о том, что ряд постановлений Верховного суда Венесуэлы не должен учитываться в рассматриваемом деле.

Адвокаты, представляющие финансовый регулятор Венесуэлы, заявили, что теперь дело направится в Высокий суд Лондона. Рассмотрение судебного спора о венесуэльском золоте ведется с 2018 года. Изначально процесс касался суммы в 930 млн евро.

В конце января 2019 года стало известно, что Банк Англии отказал венесуэльским властям в выдаче золотых слитков на $1,2 млрд. Агентство Bloomberg написало, что на это решение повлияло давление Вашингтона на Лондон. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в Банке Англии хранятся 80 тонн золота, принадлежащего Каракасу.

Лондонский суд в свою очередь занял сторону Банка Англии, а в качестве аргумента указал на якобы законность «временного президентства» в Венесуэле оппозиционера Хуана Гуаидо. В августе депутат венесуэльского парламента Хакобо Торрес обвинил Британию в желании присвоить золотой запас Каракаса, прикрываясь признанием фиктивного правительства Гуаидо.