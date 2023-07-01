Вашингтон, 1 июля, 2023, 06:03 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден может не дотянуть до конца текущего года. Такое заявление сделал 30 июня экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Натали Брунелл.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мне трудно поверить, что старина Байден дотянет до конца года. Очевидно, что он просто картонная фигура. Другие люди суют ему бумажки со словами. Он сам на пределе своих возможностей», — указал Макгрегор.

По мнению экс-советника Пентагона, вице-президент Камала Харрис не сможет в случае непредвиденной ситуации заменить Байдена. По мнению Макгрегора, Харрис не понимает, что она делает, а он лично не знает ни одного человека, который бы верил, что вице-президент справится с острой ситуацией, если такая возникнет. Полковник отметил, что в таком случае в США возникнет вакуум власти.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась сообщить журналистам подробности о состоянии здоровья президента США Байдена. Она указала, что главу Белого дома журналисты видят каждый день и сам Байден всегда на все вопросы о его подвижности советует понаблюдать за ним.

Представитель администрации Байдена рассказал, что американский лидер в последнее время начал использовать аппарат для борьбы с апноэ — затруднением и задержкой дыхания во время сна, — чтобы улучшить качество отдыха ночью.

Американцев удивило заявление Белого дома о применении Байденом аппарата для искусственной вентиляции легких во время сна. Некоторые из жителей США назвали ситуацию со здоровьем главы государства «позором».