Лондон, 1 июля, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Спецслужбы Великобритании начали расследование по факту хакерского взлома базы данных одного из отделений Национальной системы здравоохранения. Об этом в субботу, 1 июля, сообщило издание The Telegraph.

Christoph Scholz Хакер

«Сотрудники спецслужб расследуют возможную российскую кибератаку на отделение Национальной системы здравоохранения, у которого около 2,5 миллиона пациентов», — сообщил The Telegraph.

В издании подчеркнули, что хакерскому нападению подверглось отделение здравоохранения, куда входят шесть больниц и десять клиник. К расследованию по факту хакерского взлома подключился национальной центр кибербезопасности.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня агентство Bloomberg сообщило, что сайт министерства здравоохранения Соединённых Штатов Америки подвергся крупномасштабной кибератаке. Один из представителей ведомства в беседе с Bloomberg уточнил, что злоумышленники использовали изъян приложения MOVEit и получили доступ к данным на сайте минздрава. В результате кибератаки хакеры рассекретили десятки тысяч документов, содержащих личные данные американских граждан.