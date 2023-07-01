Лисичанск, Украина, 1 июля, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Жительница города Лисичанска (ЛНР) Ольга Рудая рассказала журналистам об избиениях, которые совершали сотрудники Службы безопасности Украины на допросах. Киевские власти осудили её на пожизненное заключение по ряду статей, включая сепаратизм. В конце 2019 года женщина вернулась домой в рамках обмена пленными.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Рудая сообщила, что её брат воюет на стороне Донбасса с 2014 года. Женщина уточнила, что в 2019 году её доставили в СБУ и пытались заставить выдать информацию о брате в обмен на свободу, но она отказалась.

Рудая напомнила силовикам, что они тоже живут в Лисичанске, и, возможно, кто-то из их родственников воюет за Донбасс. В ответ участники допроса начали избивать её.

«В этот момент неожиданно Костик (сотрудник СБУ) поднимается, и я получаю неожиданно удар в ухо, и я с разгона — в сейф, поднимают, сажают на стул, и он сзади опять бьет», — заявила женщина, слова которой приводит РИА Новости.

Она отметила, что силовики использовали для ударов небольшую металлическую лопаточку с пуховым наконечником, чтобы не оставлять синяков. Рудая отказалась принимать условия СБУ.

Ей выбили 18 зубов и поломали 9 ребер, после чего отправили в изолятор временного содержания. Женщина добавила, что освободить её помог брат. Она также выразила радость из-за возвращения.

«Я наконец-то вернулась туда, где можно говорить на русском, где можно мнение свое высказать о том, что ты русский человек, где можно ленту георгиевскую надеть и спокойно идти с ней, и никто тебя не арестует», — сказала жительница города.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска освободили Личичанск 4 июля 2022 года. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что освобождение города было неожиданностью для руководства республики, поскольку оно произошло стремительно.

В апреле стало известно о подробностях плена, в котором оказался военнослужащий из ДНР Руслан. Украинские войска схватили его в начале сентября 2022 года под Марьинкой, а затем он попал к сотрудникам СБУ. Мужчина сообщил, что украинские силовики били его ногами и дубинками, пытали электрическим током, а также душили, пытались отпилить ему ногу и хотели отрезать пальцы.