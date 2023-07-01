Нью-Дели, 1 июля, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Как минимум 25 человек погибли в результате возгорания автобуса на скоростной магистрали Самруддхи Махамарг в индийском штате Махараштра. Об этом 1 июля сообщает агентство Ani.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Трагедия произошла в ночь на субботу около 02:00 по местному времени (23:30 мск 30 июня). Как уточнил начальник полиции Булдханы, административного центра штата Махараштра, Бабурао Махамуни, в автобусе в момент возгорания находились 32 человека.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из автобуса 25 тел погибших. Ещё несколько человек пострадали и были доставлены в гражданскую больницу Булдханы.

Причины и обстоятельства возгорания автобуса устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате падения автобуса в ущелье в северной части Индии погибли не менее десяти человек. Автобус перевозил паломников, при этом число пассажиров в нём превышало допустимую нагрузку. Транспортное средство упало в ущелье на расстоянии около 15 км от конечной точки маршрута.