Москва, 1 июля, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Россия готова и будет «работать» на поле боя в рамках конфликта с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии».

Mid.ru Сергей Лавров

«Готовы продолжать на нем работать и будем это делать. Знаем, ради чего мы воюем», — сказал он.

Так министр оценил призывы западных лидеров к нанесению Москве «стратегического поражения на поле боя». Лавров напомнил, что об этом ранее заявляли глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, генсек НАТО Йенс Столтенберг и почти все представители администрации США.

Министр отметил, что в их высказываниях говорится не о переговорах, а о боевых действиях. Он также подчеркнул, что эти деятели призывают не допустить проигрыша Украины.

Кроме того, глава МИД указал на то, что ЕС и НАТО «выстраивают всех в одну линейку», чтобы «как через круговую поруку» заглушать рациональные призывы. Лавров посоветовал жителям таких стран опасаться их властей.

Он признал, что надежды на разговоры о едином безопасном пространстве от Лиссабона до Владивостока «не оправдались», несмотря на подобные мечты, которые сохранялись после окончания холодной войны.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля президент РФ Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что Запад намерен нанести России стратегическое поражение и не скрывает своих замыслов. 18 мая обозреватель журнала The National Interest Джеффри Аронсон написал, что планы западных стран нанести Москве поражение остались неосуществленными.

3 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем комментарии сообщила, что США так и не продемонстрировали готовность отказаться от своей цели по нанесению России стратегического поражения. По ее словам, на это указывают заявления американских властей по вопросам о контроле над вооружениями.