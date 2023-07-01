Вашингтон, 1 июля, 2023, 04:28 — ИА Регнум. Государственный департамент Соединённых Штатов Америки признал просчёты администраций экс-президента Дональда Трампа и действующего главы Белого дома Джо Байдена при подготовке отвода Вооружённых сил США из Афганистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В распространённом документе отмечается, что администрации Трампа и Байдена при планировании сворачивания 20-летнего присутствия США в Афганистане не смогли в достаточной мере просчитать наихудшие варианты исхода событий.

В Госдепе подчеркнули, что быстрый вывод войск лишил политиков и дипломатов необходимой силовой поддержки и позволил талибам (движение «Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ, признана террористической) захватить Кабул.

15 августа 2021 года талибы смогли взять под контроль столицу Афганистана Кабул и объявили о завершении войны. Последние две недели того месяца шла массовая эвакуация граждан европейских стран и афганцев, сотрудничавших с ними. В ночь на 31 августа последние американские военные покинули Афганистан, что положило конец почти 20-летнему военному присутствию США.