Вашингтон, 1 июля, 2023, 04:27 — ИА Регнум. Поправку к проекту оборонного бюджета США на следующий финансовый год, запрещающую любое финансирование Украины до мирного урегулирования конфликта предложила член Палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин (от штата Джорджия). Соответствующее сообщение политик разместила 30 июня в своём Twitter.

ИА REGNUM Доллар

Тейлор Грин указала, что внесла поправку о запрете любого финансирования Украины до того момента, пока конфликт не будет урегулирован дипломатическим путём. Как пояснила политик, цель запрета — достижение мира на Украине, чтобы прекратить гибель людей и разрушение страны.

Кроме того, республиканка рассказала, что внесла поправку о запрете поставок Киеву истребителей F-16 и ракет большей дальности.

«Мы должны добиваться мира, а не финансировать войну», — добавила политик.

Ранее ИА Регнум сообщало, что член Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин упрекнула президента Украины Владимира Зеленского в отмене выборов в стране, назвала украинского лидера актёром, который спонсируется поджигателями войны из США, а украинскую армию нацистской.

Член Республиканской партии, конгрессвумен из Джорджии Тэйлор Грин заявила, что не готова голосовать за спонсирование Украины и будет биться против неё, а поддержка киевского режима говорит лишь о «тупости» Вашингтона.