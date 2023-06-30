Вашингтон, 1 июля, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Обвинение в неверном толковании американской конституции выдвинул Верховному суду США глава Белого дома Джозеф Байден, комментируя решение о блокировке его плана по списанию долгов за обучение. Об этом 30 июня заявил политик журналистам в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отвечая на вопрос о том, не превысил ли сам американский лидер полномочия, когда решил списать кредиты на образование миллионам граждан США, Байден пояснил, что, по его мнению, Верховный суд неверно истолковал конституцию страны.

Президент США отметил, что он не давал никаких «ложных надежд», обещая списать долги за обучение и считал своё решение обдуманным, своевременным и целесообразным. Байден указал, что похищение «реальной надежды» на списание кредитов — дело рук республиканцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что инициативу о списании задолженности по кредиту на образование на сумму до 20 тысяч долларов Байден выдвинул перед выборами в Конгресс. Данная инициатива активно рекламировалась сторонниками Демократической партии. По данным администрации Белого дома, на сегодняшний день заявки на списание задолженности поступили от 26 млн американцев.

Федеральный суд по северному округу штата Техас объявил программу незаконной и постановил отменить её. Как пояснил судья Марк Питтмэн, для реализации программы у администрации Белого дома, как у исполнительной власти, нет должных полномочий, которые ей может дать только Конгресс как власть законодательная.