Донецк, 1 июля, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом в субботу, 1 июля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«На донецком направлении противник совершил 9 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, на горловском — 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра, на ясиноватском — 2 обстрела из РСЗО», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Под огнём ВСУ оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая и Макеевка. Всего украинские войска выпустили 174 единицы различных боеприпасов.

В результате обстрелов пострадали десять мирных жителей, повреждения получили восемь жилых домостроений.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня в экстренных службах Херсонской области сообщили, что Вооружённые силы Украины за сутки выпустили по населённым пунктам региона свыше 80 снарядов различного калибра. Под обстрелом оказались Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Песчановка и другие населённые пункты.