Пекин, 1 июля, 2023, 01:32 — ИА Регнум. Читатели китайского сайта «Гуанча» отреагировали на высказывание премьер-министра Эстонии Каи Каллас, призвавшей конфисковать российские активы. Пользователи начали оставлять свои комментарии под соответствующей статьей.

Иван Шилов ИА REGNUM Кая Каллас

Ранее глава эстонского правительства заявила, что Украина якобы имеет законные права на компенсацию ущерба, причиненного Россией. Она рассказала о планах принять законопроект об использовании заблокированных средств российских граждан и предприятий для передачи их Киеву.

Один из читателей написал, что это высказывание говорит о том, что Европа и США «действительно являются потомками пиратов». Некоторые пользователи назвали идею, озвученную Каллас, воровством.

Один из них отметил, что у кражи нет никакой «юридически законной» стороны. Другой пользователь выразил мнение, что такой шаг Запада уничтожит шансы на нормализацию отношений с Россией в обозримом будущем.

Он считает, что указанный результат приведёт к катастрофе.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля газета Die Welt со ссылкой на неопубликованный документ Еврокомиссии распространила информацию о том, что в Брюсселе пришли к выводу, что замороженные в Евросоюзе активы Центробанка России придётся вернуть Москве после завершения конфликта с Украиной. 26 июня стало известно, что Германия выступила против планов ЕС выделить Киеву замороженные активы России в качестве финансовой поддержки.

29 июня бельгийский премьер-министр Александр де Кроо рассказал, что Евросоюз планирует передавать Украине сверхприбыль от использования замороженных российских активов. Он уточнил, что речь может идти о выделении Киеву ежегодно до 3 млрд евро.