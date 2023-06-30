Кишинёв, 1 июля, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал отправить в отставку власти страны после произошедшего в аэропорту Кишинёва инцидента со стрельбой, в результате которого погибли два человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Это ещё одно доказательство тотальной некомпетентности руководства страны. Очевидно, что главы структур, которые должны защищать интересы, а главное — жизни наших сограждан, не справляются со своими обязанностями», — написал Додон в своём Telegram-канале 30 июня, добавив, что ответственные за допущение произошедшего должны быть отправлены в отставку.

По словам экс-президента Молдавии, инцидент со стрельбой в аэропорту в очередной доказал, что действующая власть в состоянии в полной мере обеспечить безопасность собственного населения.

Как передавало ИА Регнум, ранее Игорь Додон сообщил, что во время теракта в аэропорту Кишинёва 30 июня погибли два человек — пограничник и сотрудник службы безопасности. Также один пассажир получил ранения.

Стрельбу в аэропорту Кишинёва начал 43-летний гражданин Таджикистана, когда ему отказали во въезде в Молдавию. Открыть огонь он смог из пистолета, который тот выхватил из рук пограничника.