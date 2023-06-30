Париж, 1 июля, 2023, 01:02 — ИА Регнум. Несколько местных журналистов подверглись нападению со стороны участников беспорядков в пригороде Парижа в ночь на 30 июня. Об этом сообщил местные СМИ в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«Этой ночью в Монтрей, выходя из бара с коллегами из Media, мы были застигнуты врасплох группой людей в капюшонах, которые подожгли улицу», — написал французский журналист Семил Санли в своём Twitter-аккаунте.

По его словам, он был госпитализирован в отделение неотложной медицинской помощи с лёгкой черепно-мозговой травмой после удара по лицу и голове.

«Пошлой ночью на фотографа Хана Рено, работающего в «Ле Пуан», напали и ограбили около десяти участников беспорядков, когда он освещал события в Нантере», — написала журналиста Жеральдин Воеснер в Twitter.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Figaro со ссылкой на собственные источники в министерстве внутренних дел Франции сообщило, что по всей стране сотрудники правоохранительных органов задержали 421 участника беспорядков. Как отметил источник, большинству задержанных от 14 до 18 лет.

Многочисленные протесты по Франции начались 28 июня после того, как в ночь на среду полицейские остановили для проверки автомобиль, в котором находился 17-летний подросток. Юноша отказался выполнить требования, продолжив движение на автомобиле. Полицейский открыл огонь и застрелил подростка.