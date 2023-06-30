Бухарест, 1 июля, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Территорию Румынии покинут 40 сотрудников посольства России в Бухаресте и члены их семей по требованию румынских властей. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба МИД Румынии.

Иван Шилов ИА REGNUM Румыния

«МИД информирует, что 40 сотрудников российской дипломатической миссии в Бухаресте вместе с членами семей покинут территорию Румынии на борту гражданского самолета, принадлежащего российской авиакомпании», — указано в сообщении румынского ведомства.

Поясняется, что решение властей Румынии сократить персонал российской дипмиссии является отражением нынешнего уровня двусторонних отношений на фоне российской спецоперации на Украине.

Российскому самолёту дали разрешение прибыть за сотрудниками посольства РФ в соответствии с регламентом Евросоюза и ст. 44 Венской конвенцией о дипломатических сношениях, которая обязывает оказывать содействие отъезжающим дипломатам.

По данным ТАСС, вылет сотрудников с семьями состоится 1 июля около 13:00 мск. Всего в Россию отправятся около 80 человек, считая членов семей дипломатов. Для осуществления этой операции организовали гуманитарный спецрейс самолёта российской авиакомпании.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МИД Румынии потребовал, чтобы более 50 сотрудников российского посольства покинули страну в течение 30 дней. Посла России Валерия Кузьмина, по просьбе румынского главы МИД Богдана Ауреску проинформировали о решении сократить дипломатический и технико-административный персонал представительства РФ. Численность сотрудников посольства решено уравнять с численностью персонала дипмиссии Румынии в России.

В МИД России указали, что решение румынских властей о высылке российских дипломатов воспринимается Москвой как враждебный демарш, на который последует соответствующий ответ.