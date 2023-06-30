Махачкала, 1 июля, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Сильный ливень затопил улицы Махачкалы, которые превратились в реку, сообщает Telegram-канал «Нетипичная Махачкала».

(сс) jarmoluk Ливень

Источник: социальные сети.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816765" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На Махачкалу обрушился затопивший улицы ливень

Кроме того, на город обрушился шквалистый ветер. Авторы канала отмечают, что проблема усложняется плохими ливневками.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня в городе Армавире Краснодарского края объявили режим чрезвычайной ситуации из-за прошедших в этом населённом пункте сильных ливней.

18 июня в городе Буйнакске в Дагестане сильный ливень с градом повредил более двух тысяч частных и высотных домов, а также более 20 образовательных учреждений. Град бил по кровле, на которой образовывались трещины.

Из-за этого дождевая вода проникала в жилища и затапливала комнаты, что в свою очередь приводило к порче мебели и личных вещей.