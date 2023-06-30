На Махачкалу обрушился затопивший улицы ливень
В Махачкале ливень затопил улицы, автомобильное движение затруднено
Махачкала, 1 июля, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Сильный ливень затопил улицы Махачкалы, которые превратились в реку, сообщает Telegram-канал «Нетипичная Махачкала».
Источник: социальные сети.
Кроме того, на город обрушился шквалистый ветер. Авторы канала отмечают, что проблема усложняется плохими ливневками.
Как сообщало ИА Регнум, 4 июня в городе Армавире Краснодарского края объявили режим чрезвычайной ситуации из-за прошедших в этом населённом пункте сильных ливней.
18 июня в городе Буйнакске в Дагестане сильный ливень с градом повредил более двух тысяч частных и высотных домов, а также более 20 образовательных учреждений. Град бил по кровле, на которой образовывались трещины.
Из-за этого дождевая вода проникала в жилища и затапливала комнаты, что в свою очередь приводило к порче мебели и личных вещей.