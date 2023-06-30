Белград, 30 июня, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Участки международной автотрассы заблокировали сторонники сербской оппозиции под Белградом и в городе Нови-Сад в рамках акции «Сербия против насилия». Трансляция 30 июня велась в соцсетях протестующих.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

Вечером 30 июня протестующие на автомобилях блокировали движение на въезде в Белград с юга, на отрезке международной автомагистрали из Будапешта в Салоники. Ещё один отрезок этой же магистрали участники акции заблокировали возле моста через реку Саву в районе Нови-Београд. На въезде в город Нови-Сад на той же автотрассе блокада началась около 18:00 (19:00 мск) и продержалась около часа.

По данным издания Danas, демонстранты в Нови-Саде не пропустили служебный автомобиль с венгерскими дипломатическими номерами. При этом протестующие отметили, что находившиеся в автомобиле люди угрожали и ругались по-сербски, поэтому предполагается, что в автомобиле были граждане Сербии.

В Белграде акция прошла без происшествий, автотрасса была разблокирована около 20:00 (21:00 мск).

Протестующие требуют отзыв лицензий на вещание у ряда телеканалов и запрет передач, подстрекающих насилие, агрессию и аморальность. Кроме того, оппозиционеры выступают за отставку Главы МВД Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина, а также за установление ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич назвал протесты оппозиции мирными, не считая угроз его убить, и отметил, что сербские власти избегают применения силы против демонстрантов, как это делают в Евросоюзе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что седьмая по счёту массовая акция сербской оппозиции состоялась в Белграде под девизом «Сербия против насилия». Колонна протестующих перекрыла на непродолжительное время международную трассу, ведущую из Будапешта (Венгрия) в Салоники (Греция). Автомобильное движение восстановилось после того, как демонстранты стали расходиться. Власти республики были заблаговременно уведомлены о шествии.