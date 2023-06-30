Лиссабон, 30 июня, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Действующий президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден не предпринимает действий, направленных на завершение украинского конфликта, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я не знаю, насколько президент США Джо Байден в этом заинтересован… По крайней мере, он такого интереса не высказывает», — сказал Лавров в интервью медиагруппе RTP 20 июня.

По его мнению, Байден ни разу не предложил искать мирное решение украинского конфликта, при этом критикуя предложения Бразилии и стран Глобального Юга по урегулированию кризиса.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не принимает самостоятельных решений, а «линию поведения» ему западные лидеры.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня Сергей Лавров в ходе брифинга заявил, что Запад стремится заморозить конфликт на Украине, что позволит союзникам беспрепятственно усилить Киев в военном плане, поставить множество техники и вооружений, создать новую военную инфраструктуру.

Глава МИД отметил, что в этом случае у России тоже будет передышка, однако в это время «на Украину будет работать весь Запад».