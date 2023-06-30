Власти Украины передумали переименовывать Запорожье
Запорожье, Украина, 30 июня, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Нацкомиссия по стандартам государственного языка Украины исключила Запорожье из списка топонимов, которые рекомендуется переименовать.
«30 июня 2023 года национальная комиссия по стандартам государственного языка… внесла изменения в решение №230 и сократила перечень названий сёл, посёлков и городов только к наименованиям, требующим исправления правописания или воспроизведения на украинском языке», — говорится в сообщении нацкомиссии, опубликованном в социальных сетях.
В обновлённом списке больше не фигурирует Запорожье, однако в него вошли Бровары Киевской области, Хрустальный, Боково-Хрустальный, Сорокино, Северодонецк Луганской Народной Республики, Южноукраинск, Первомайск Николаевской области и Южное Одесской области.
Ранее национальная комиссия Украины рекомендовала переименовать около полутора тысяч населённых пунктов страны из-за якобы несоответствия нормам государственного языка.
Как передавало ИА Регнум, 29 июня депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале сообщил, что село Московское Шосткинского района Сумской области переименовали в Киевское. Кроме того, посёлок Ленинка Винницкой области переименовали в Первомайское.