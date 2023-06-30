Запорожье, Украина, 30 июня, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Нацкомиссия по стандартам государственного языка Украины исключила Запорожье из списка топонимов, которые рекомендуется переименовать.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«30 июня 2023 года национальная комиссия по стандартам государственного языка… внесла изменения в решение №230 и сократила перечень названий сёл, посёлков и городов только к наименованиям, требующим исправления правописания или воспроизведения на украинском языке», — говорится в сообщении нацкомиссии, опубликованном в социальных сетях.

В обновлённом списке больше не фигурирует Запорожье, однако в него вошли Бровары Киевской области, Хрустальный, Боково-Хрустальный, Сорокино, Северодонецк Луганской Народной Республики, Южноукраинск, Первомайск Николаевской области и Южное Одесской области.

Ранее национальная комиссия Украины рекомендовала переименовать около полутора тысяч населённых пунктов страны из-за якобы несоответствия нормам государственного языка.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале сообщил, что село Московское Шосткинского района Сумской области переименовали в Киевское. Кроме того, посёлок Ленинка Винницкой области переименовали в Первомайское.