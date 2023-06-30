Энергодар, Украина, 30 июня, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента «Энергоатома» Пётр Котин в ходе пресс-конференции 30 июня заявил, что Украина не имеет прямого доступа к расположенным на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) датчикам радиационного контроля.

Энергоатом Пётр Котин.

«Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станции, мы будем иметь информацию через несколько часов», — сказал Котин.

По его словам, Украина имеет под своим контролем лишь расположенные на правобережье датчики радиационного контроля.

«Мы будем это знать, но мы не будем иметь информацию в режиме реального времени, и это влияет на весь процесс», — добавил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко, выразив надежду, что сотрудники Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), находящиеся на станции, как можно скорее передадут информацию.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня в Запорожье, подконтрольном Вооружённым силам Украины, начались командно-штабные учения по ликвидации возможной аварии на Запорожском атомной электростанции. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, такие учения могут свидетельствовать о том, что готовится теракт.

Рогов подчеркнул, что ранее не только российская сторона, но и МАГАТЭ, и администрация Соединённых Штатов Америки подтвердили отсутствие угрозы подрыва ЗАЭС.