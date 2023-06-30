Донецк, 30 июня, 2023, 23:37 — ИА Регнум. Мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета в населённом пункте Урожайное. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём Telegram-канале.

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Уточняется, что на 21:30 мск 30 июня поступила информация о пострадавшем мирном жителе в ДНР. Мужчина 1965 года рождения пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета. Инцидент произошёл на улице Степной в населённом пункте Урожайное (Великоновоселковский район).

Сведения о последствиях обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ продолжают поступать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинская армия продолжает вести обстрелы гражданской инфраструктуры на левом берегу Днепра в Херсонской области. В ночь на 30 июня ВСУ выпустили 27 снарядов по Новой Каховке, Каховке, Пролетарке и Песчановке.

Следственный комитет России заочно предъявил бывшему руководителю Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку обвинение в обстрелах Донбасса, жертвами которых стали почти 600 человек. Обстрелы гражданских населённых пунктов ЛНР и ДНР украинская армия осуществила с июля 2014 года по ноябрь 2016 года. В этот период проведением операции украинских силовиков на юго-востоке страны руководил Грицак.