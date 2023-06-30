Таджикистан запросил данные о гражданстве стрелявшего в Кишинёве
МИД Таджикистана запросил у Молдавии информацию о гражданстве стрелявшего в аэропорту Кишинёва
Душанбе, 30 июня, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Таджикистана запросило у властей Молдавии информацию о гражданстве преступника, устроившего стрельбу в аэропорту молдавской столицы Кишинёва, сообщил журналистам начальник департамента информации МИД Таджикистана Шохин Самади.
Ранее сообщалось, что мужчина, открывший огонь в аэропорту, является таджикским гражданином.
«Мы пока не можем подтвердить, что открывший стрельбу в аэропорту Кишинёва является гражданином Таджикистана», — сказал Самади, слова которого приводит РИА Новости.
Начальник департамента уточнил, что информацию по этому поводу у молдавской стороны запросили через посольство Таджикистана на Украине, которое одновременно представляет интересы республики в Молдавии.
Как сообщало ИА Регнум, 30 июня в Кишинёве мужчина устроил стрельбу в международном аэропорту, застрелив двоих человек — пограничника и сотрудника службы безопасности. Кроме того, еще один человек пострадал.
По предварительным данным, стрелявший является гражданином Таджикистана, который прибыл в Кишинёв из Турции. При этом впускать в Молдавию его отказались.
После стрельбы полицейский спецназ задержал преступника. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Прокуратура Молдавии открыло уголовное дело по статье о теракте. В связи с происшествием молдавский министр внутренних дел Анна Ревенко прервала визит в Португалию.