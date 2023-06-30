Душанбе, 30 июня, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Таджикистана запросило у властей Молдавии информацию о гражданстве преступника, устроившего стрельбу в аэропорту молдавской столицы Кишинёва, сообщил журналистам начальник департамента информации МИД Таджикистана Шохин Самади.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

Ранее сообщалось, что мужчина, открывший огонь в аэропорту, является таджикским гражданином.

«Мы пока не можем подтвердить, что открывший стрельбу в аэропорту Кишинёва является гражданином Таджикистана», — сказал Самади, слова которого приводит РИА Новости.

Начальник департамента уточнил, что информацию по этому поводу у молдавской стороны запросили через посольство Таджикистана на Украине, которое одновременно представляет интересы республики в Молдавии.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня в Кишинёве мужчина устроил стрельбу в международном аэропорту, застрелив двоих человек — пограничника и сотрудника службы безопасности. Кроме того, еще один человек пострадал.

По предварительным данным, стрелявший является гражданином Таджикистана, который прибыл в Кишинёв из Турции. При этом впускать в Молдавию его отказались.

После стрельбы полицейский спецназ задержал преступника. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Прокуратура Молдавии открыло уголовное дело по статье о теракте. В связи с происшествием молдавский министр внутренних дел Анна Ревенко прервала визит в Португалию.