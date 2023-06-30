Севилья, Испания, 30 июня, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Севилья» приняло решение выставить на продажу всех игроков основного состава. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщило испанское издание Marca.

IMAGO: Ricardo Larreina/Global Look Press Футболисты Севильи

По информации издания, решение связано с клубным долгом в размере 90 миллионов евро.

«Севилья» уже получила предложения от нескольких европейских клубов о покупке голкипера сборной Марокко Яссина Буну (12 миллионов евро), хавбека сборной Аргентины Лукаса Окампоса (12 миллионов евро) и Юссефа Эн-Нессери (20 миллионов евро).

В прошедшем сезоне «Севилья», заняв в регулярном сезоне чемпионата Испании лишь 12-е место, смогла одержать победу в Лиге Европы УЕФА 2022/23, одолев в финале «Рому» в серии пенальти.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня сборная Испании по футболу одержала победу над командой Хорватии в матче финала Лиги наций. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, «красная фурия» оказалась сильнее в серии пенальти (5:4).