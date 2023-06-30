Киев, 30 июня, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в столице Украины городе Киеве. Об этом сообщили украинские издания «Страна» и «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В момент взрыва в Киеве, согласно данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, режим воздушной тревоги в городе объявлен не был.

Подробностей произошедшего и официальных подтверждений от властей на данный момент не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало о серии взрывов в Киеве. Кроме того, взрывы прогремели в Полтавской, Черкасской областях Украины и Одессе. Во всех регионах действует режим воздушной тревоги.

Также украинские СМИ сообщили о взрыве в украинском городе Сумы, при этом воздушная тревога в регионе объявлена не была.