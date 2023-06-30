Молдавия, 30 июня, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко прерывает рабочую поездку в Португалию в связи со стрельбой в аэропорту молдавской столицы Кишинева, где погибли два человека. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко

Глава МВД осудила любые действия, угрожающие безопасности и защите граждан республики. Ревенко также выразила благодарность молдавским властям, принявшим меры, которые позволили избежать новых жертв.

Кроме того, министр выразила соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана, которого не впустили в Молдавию, открыл огонь из огнестрельного оружия. По предварительным данным, он прибыл в молдавскую столицу рейсом из турецкой Антальи.

В результате стрельбы погибли пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта. Помимо этого, получил ранение один из пассажиров. Всех, кто находился внутри аэропорта, эвакуировали, а вылеты были временно отложены.

Преступника задержали бойцы полицейского спецназа. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело о теракте.