Москва, 30 июня, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 июня поручил увеличить максимальный размер льготной ипотеки для многодетных семей.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Рассмотреть вопросы о возможности увеличения в рамках льготной ипотеки для семей, имеющих детей, максимального размера займа для приобретения семьями, имеющими трёх и более детей в возрасте до 18 лет, на территориях субъектов России жилых помещений», — сообщили в Кремле.

В тексте поручения отметили, что приобрести на льготных условиях можно квартиры площадью более 60 и 80 кв. м стоимостью до 9 и до 12 млн. рублей соответственно, которые не находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях. Поручение сформулировано после встречи президента с членами общественной организации «Деловая Россия».

Как сообщало ИА Регнум, с момента запуска «Семейной ипотеки» ей воспользовались более 500 тыс. семей. Планируется, что в течение 2023 года программой воспользуются ещё не менее 165 тыс. российских семей с детьми.

В настоящий момент по программе льготной ипотеки взять кредит могут семьи с двумя и более детьми, а также с одним ребенком, рожденным не ранее 1 января 2018 года. Льготная ипотека выдается под 6% годовых, и потратить деньги можно на покупку квартиры в новостройке или на строительство частного дома. Максимальная сумма ипотеки по программе зависит от региона: в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях она составляет 12 млн. рублей, в других регионах — шесть млн. рублей. Ожидается, что в 2023 году общий объём выданных займов может составить около одного трлн. рублей.