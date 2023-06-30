Москва, 30 июня, 2023, 22:04 — ИА Регнум. Скончался бывший заместитель начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-морского флота, участник Парада 7 ноября 1941 года генерал-полковник в отставке Борис Уткин. Об 30 июня сообщил ТАСС глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

(сс) Николай Лобанов. Генерал-полковник в отставке Борис Уткин.

«Генерал Уткин был активным участником Великой Отечественной войны. В самом её начале участвовал в Параде 7 ноября 1941 года», — рассказал Дерябин.

Он умер на 101-м году жизни после длительной болезни, находясь в военном госпитале.

Борис Уткин родился 23 февраля 1923 года в селе Петровское Московской губернии. В 1941 году он поступил в 1-е Московское Краснознамённое артиллерийское училище имени Л. Б. Красина. Красноармеец участвовал в обороне Москвы, Сталинградской битве, битве на Курской дуге и в других сражениях. Войну он закончил командиром 1-го особого дивизиона «Катюш».

После войны Уткин поступил на артиллерийский факультет Военно-политической академии имени В. И. Ленина. После выпуска стал заместителем командира полка по политической части и продолжил карьеру в данном направлении. В отставку он ушёл в 1989 году.