Москва, 1 июля, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Проект «Открой#Моспром» стал лауреатом премии «Маршрут построен» в номинации «Промышленный маршрут». За 5 лет существования проекта его аудитория превысила 11 млн человек, для которых провели более 2 тыс. экскурсий по промышленным предприятиям столицы, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Проект «Открой#Моспром» стал лауреатом премии «Маршрут построен»

«Проект начинался пять лет назад с очных экскурсий по столичным промышленным предприятиям, сегодня он объединяет около 10 направлений: это онлайн-туры, мастер-классы, интеллектуальные состязания, фотоэкспозиции и мультимедийные выставки, конкурсы и другие мероприятия», — отметил Овчинский. «Подобные награды — еще одно доказательство того, что столичная промышленность продолжает вызывать у горожан неподдельный интерес», — подчеркнул он.

Номинация «Промышленный маршрут» — это уже вторая награда в премии «Маршрут построен» и уже седьмая, которую получил проект. Кроме того, в апреле 2023 года 1,3 тысячи человек из 56 регионов страны приняли участие в онлайн-квизе от «Открой#Моспром», который вошел в Книгу рекордов России.

На сегодняшний день в рамках проекта проводятся экскурсии на более чем 120 фабриках и заводах столицы. Участники могут увидеть процесс появления продукта, узнать больше о тонкостях и секретах производства, ознакомиться с историей предприятий.

Помимо офлайн-событий, есть и онлайн-туры, в том числе и по тем заводам, которые закрыты для очных экскурсий. На некоторых из мероприятий участвуют артисты театра и кино.