Москва, 30 июня, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным не удался благодаря мгновенной сплочённости россиян вокруг главы государства Владимира Путина. Об этом 30 июня рассказали политологи Алексей Мартынов и Максим Григорьев на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Иван Шилов ИА Регнум Евгений Пригожин

Директор Института новейших государств Мартынов отметил, что поддержку продемонстрировали все без исключения россияне, в том числе жители новых регионов, а жители Ростова-на-Дону, в который вошли вооружённые формирования ЧВК, выражали своё недовольство.

«Общество мгновенно сориентировалось и консолидировалось вокруг президента, оно чётко реагирует на подобные вещи. Участники специальной военной операции, ветераны, военные, силовые структуры тоже мгновенно среагировали, объединились вокруг флага и осудили мятеж», — сказал он.

В свою очередь, глава Фонда исследования проблем демократии Григорьев заявил, что подобное сплочение народа побудило Пригожина остановиться. Он также отметил, что в ходе урегулирования попытки мятежа удалось сохранить жизни мирных граждан и участвовавших в событиях силовиков и военных.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» предприняли попытку вооружённого мятежа. На военной технике они прибыли в Ростов-на-Дону, откуда часть сил направилась в сторону Москвы. Президент Путин назвал случившееся вооружённым мятежом и подчеркнул, что власти не допустят раскола страны. Глава Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением переговоров с Пригожиным. Согласовав это с российским лидером. ЧВК покинула Ростов-на-Дону. Путин поблагодарил россиян за сплочённость, военных и словиков за верность долгу и подчеркнул, что Россия всегда уважала патриотимз офицеров и солдат «Вагнера», но амбиции некоторых людей привели к тому, что ЧВК использовали фактически в тёмную.