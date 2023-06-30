Москва, 30 июня, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Министр культуры России Ольга Любимова 30 июня вручила финалистам XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского сертификаты на участие во Всемирном фестивале молодёжи, который пройдёт в Сочи.

Фото: Даниил Артемьев, пресс-служба Минкультуры России Ольга Любимова

«Я хочу сказать, что, конечно же, вот мы сегодня вручаем сертификаты и ждём всех совсем скоро в Сочи на молодёжном фестивале», — отметила Любимова.

Она подчеркнула, что многие иностранные участники конкурса прибыли на него, несмотря на сложности, с которыми пришлось столкнуться для приезда в Москву и Санкт-Петербург. Глава Минкультуры отметила, что они показали таким образом, насколько важно для них имя Петра Чайковского.

Имена лауреатов объявлял Денис Мацуев. Золото досталось Сергею Давыдченко. На Конкурсе Чайковского победу в финале ему принесли Первый концерт Чайковского и Второй — Прокофьева.

Вторую премию разделили сразу три пианиста: Джордж Харлионо из Великобритании, Энджел Станислав Вонг из США и Валентин Малинин из России.

Международный конкурс имени П. И. Чайковского является крупнейшим событием в мире классической музыки. Его проводят раз в четыре года. Предельный возраст участников — 32 года. В этом году он проходит с 19 июня по 1 июля. На него приехали 236 участника из 23 стран мира, в том числе из Италии, США, Сербии, Казахстана, Южной Кореи, Японии, Китая, Франции, Великобритании. Финальное прослушивание конкурсантов традиционно проходит в Большом зале Московской консерватории.

Всемирный фестиваль молодёжи, пройдёт в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. Его распорядился провести президент РФ Владимир Путин. Председателем оргкомитета он назначил замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.