Москва, 30 июня, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Информация о том, что бизнес-консультант Елена Махота каким-либо образом причастна к деятельности покинувших Россию олигархов, не подтвердилась.

Фото из личного архива Елена Махота

В 2023 году в картотеках дел появилась информация о переоформлении бизнеса владельца сети салонов красоты и женского бизнес-коуча Елены Махоты. В тот период в СМИ появились публикации, в которых о бизнесвумен писали исключительно как о бывшем вице-президенте «Промсвязьбанка» (ПСБ). Информация об этом эпизоде из биографии Елены Махоты преподносилась в увязке с уголовным делом о многомиллиардных хищениях из ПСБ.

Однако в 2014 году Елена Махота покинула «Промсвязьбанк» с поста вице-президента и начала заниматься другим бизнесом — развитием центра красоты и косметологии в Москве. Параллельно с бьюти-бизнесом Елена занималась консультированием для женщин-предпринимательниц, сопровождением бизнес-проектов и ведением курсов по предпринимательству, следует из информации ее сайта. Связь с представителями кредитной организацией Махота не поддерживала.

Факт вывода средств из ПСБ, по данным следствия, произошел в декабре 2017 года. Тогда банк перечислил на счета голландской компании Promsvyaz Capital B. V. 57,3 млрд рублей и $505,6 млн якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка, облигации АО «Промсвязькапитал», а также ценные бумаги PSB Finance S. A. UNDT и других компаний. Елена Махота к тому времени уже более трех лет не работала в ПСБ.

В настоящее время 100% голосующих акций «Промсвязьбанка» принадлежит Российской Федерации, финансовую организацию возглавляет Петр Фрадков. С 2019 года банк приступил к реализации задач в рамках национальных проектов России.

Махота же в настоящее время находится в России и продолжает занимается бьюти-бизнесом, сопровождением бизнес-проектов и ведением курсов по предпринимательству.